Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Дмитрий Парфёнов: с таким составом «Спартак» должен бороться за медали. За золотые

Дмитрий Парфёнов: с таким составом «Спартак» должен бороться за медали. За золотые
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Парфёнов оценил амбиции нынешней команды красно-белых. Он считает, что «Спартак» должен бороться за золотые медали. Напомним, по итогам первой части сезона Мир РПЛ клуб занимает шестое место в турнирной таблице.

«Домашние матчи «Спартака» осенью посещал. Я смотрю футбол не как болельщик, а как тренер. Наблюдаю, как команда обороняется, атакует, перестраивается. Конечно, мне не нравится место «Спартака» в таблице. Эта команда должна бороться за медали. За золотые. Состав-то хороший. Но и кидать камень ни в чей огород не буду. Оценивать работу коллег некорректно», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

