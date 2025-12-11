Скидки
Мостовой: «Реалу» не хватало Мбаппе в матче с «Манчестер Сити»

Комментарии

Бывший футболист сборных России и СССР Александр Мостовой высказался по итогам матча 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:1.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Решил сразу посмотреть матч «Реал» — «Сити». Это матч тура в Лиге чемпионов. Как мы говорили, «Манчестер Сити» опять вышел на свой хороший уровень. Хотя в начале сезона говорили, что у клуба есть проблемы, как обычно это и бывает. У «Реала» то же самое, начинают говорить про Хаби Алонсо. Это футбол — всегда так было, есть и будет. Перед матчем давал прогноз и говорил, что многое будет зависеть от Мбаппе, сыграет он или нет.

Он получил травму в матче с «Сельтой», многое зависело от этого. Когда не увидел в составе «Реала» Мбаппе, шансы у «Сити» повысились. Мы это как раз и увидели в ключевых моментах матча, как не хватало Мбаппе. Всегда не хватает гениальных футболистов. Не сказал бы, что «Манчестер Сити» заслуженно выиграл. По игре, скорее всего, должен был быть ничейный результат. «Реал» во втором тайме прилично надавил на «Сити», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

