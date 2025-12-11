Скидки
Парфёнов: «Краснодар» радует, «Локомотив» повзрослел, ЦСКА — тоже живая команда

Парфёнов: «Краснодар» радует, «Локомотив» повзрослел, ЦСКА — тоже живая команда
Комментарии

Известный экс-футболист, а ныне тренер Дмитрий Парфёнов оценил выступления «Краснодара», «Локомотива» и ПФК ЦСКА в текущем сезоне. Он дал положительную характеристику каждой из упомянутых команд.

«Краснодар» радует. Команда почувствовала уверенность после чемпионства: даже в неярких матчах выжимает максимум и даёт результат, что раньше удавалось далеко не всегда.

«Локомотив» стабилизировал игру и повзрослел. Молодые стали на год старше, опытнее. Плюс взяли новых интересных ребят, с духом. Благодаря этому клуб ровно идёт. ЦСКА — тоже живая команда», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

