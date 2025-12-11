«Ротор» выйдет из отпуска раньше запланированного срока

Новоиспечённый главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов сообщил, что команда выйдет из зимнего отпуска раньше обычного.

«Много организационных моментов: тренировочные сборы, укрепление состава, индивидуальные задания игрокам. Учитывая обстоятельства, соберём команду чуть раньше, чем было запланировано. Проведём небольшой сбор в Волгограде с 9 по 13 января: и с командой познакомимся, и определённую работу проделаем. 15-го пройдём медосмотр, а 16-го, как было запланировано, улетаем в Турцию. Два сбора там проведём. Домой вернёмся за неделю до рестарта сезона», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.