Парфенов: «Спартак» должен был брать больше очков в двух последних матчах РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о результатах красно-белых перед зимней паузой в сезоне. Так, в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал всего одно очко. Красно-белые уступили в гостях «Балтике» (0:1), а также сыграли вничью на своём поле с «Динамо» (1:1).

«Как мы видели, после ухода Станковича определённый всплеск произошёл: ЦСКА обыграли, кубковый матч с «Локомотивом» хороший выдали. Но в Калининграде и дома с «Динамо», наверное, команда должна была брать больше очков», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.