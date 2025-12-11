Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Парфенов: «Спартак» должен был брать больше очков в двух последних матчах РПЛ

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о результатах красно-белых перед зимней паузой в сезоне. Так, в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал всего одно очко. Красно-белые уступили в гостях «Балтике» (0:1), а также сыграли вничью на своём поле с «Динамо» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19'     1:1 Сергеев – 61'    

«Как мы видели, после ухода Станковича определённый всплеск произошёл: ЦСКА обыграли, кубковый матч с «Локомотивом» хороший выдали. Но в Калининграде и дома с «Динамо», наверное, команда должна была брать больше очков», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

