Парфенов: «Спартак» должен был брать больше очков в двух последних матчах РПЛ
Поделиться
Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов высказался о результатах красно-белых перед зимней паузой в сезоне. Так, в двух последних матчах Мир Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал всего одно очко. Красно-белые уступили в гостях «Балтике» (0:1), а также сыграли вничью на своём поле с «Динамо» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
06 декабря 2025, суббота. 16:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Осипенко – 19' 1:1 Сергеев – 61'
«Как мы видели, после ухода Станковича определённый всплеск произошёл: ЦСКА обыграли, кубковый матч с «Локомотивом» хороший выдали. Но в Калининграде и дома с «Динамо», наверное, команда должна была брать больше очков», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 декабря 2025
-
17:37
-
17:35
-
17:32
-
17:25
-
17:23
-
17:20
-
17:15
-
17:13
-
17:09
-
17:05
-
17:04
-
17:03
-
17:00
-
16:53
-
16:50
-
16:50
-
16:42
-
16:41
-
16:40
-
16:35
-
16:30
-
16:26
-
16:26
-
16:24
-
16:16
-
16:10
-
16:09
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:32