«Поставили одного, второго и ходят по кругу». Бородюк — о тренерах в «Спартаке»

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу поиска главного тренера для московского «Спартака». Сейчас красно-белых возглавляет Вадим Романов, исполняющий обязанности главного тренера. Российский специалист сменил во главе первой команды Деяна Станковича.

– Совет директоров, спортивный департамент – всё в их компетенции. А то смотрите: одного поставили, второго, затем уволили, и вот так по кругу тренеры ходят туда-сюда. Не знаю, поедет ли к нам классный тренер, который будет работать в топ-клубе Европы. Не знаю, поедет ли он к нам. К нам поедут те, которых никто не знает, которые в футбол не играли.

– Кого бы лично вы хотели увидеть на посту тренера «Спартака»?

– Давайте без имён. У нас много хороших тренеров, — приводит слова Бородюка «Спорт день за днём».