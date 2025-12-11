Мостовой: почему Сафонову не сыграть «на ноль»? У «Атлетика» было всего два удара в створ

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался об игре голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» (0:0).

«Одно дело, когда играешь в команде, которая находится на десятом месте, другое — когда играешь в «ПСЖ». Специально утром посмотрел обзор матча, когда сказали, что Сафонов отыграл «на ноль». Оказывается, у «Атлетика» было всего два удара в створ ворот (смеётся).

А чего не сыграть «на ноль»? В ворота «Атлетика» было четыре опаснейших удара, и там их вратарь делал хорошие сейвы. Матвею повезло, что Шевалье получил травму. Должен пользоваться этим шансом. Жизнь вратарей от этого и зависит», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.