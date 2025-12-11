Бубнов — о Кордобе: покажите мне игрока РПЛ, который бы не валялся так и не корчился

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. В матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:2) колумбиец забил гол.

— Давайте вернёмся к матчу «Краснодар» — ЦСКА. О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...

— Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.

— Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...

— А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьёт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли (в первом круге РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Естественно, он…

— Там была красная карточка.

— Не было! — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».