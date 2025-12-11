Скидки
23:00 Мск
Футбол Новости

Бубнов — о Кордобе: покажите мне игрока РПЛ, который бы не валялся так и не корчился

Бубнов — о Кордобе: покажите мне игрока РПЛ, который бы не валялся так и не корчился
Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. В матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:2) колумбиец забил гол.

Мир Российская Премьер-лига . 18-й тур
07 декабря 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
0:1 Мойзес – 11'     1:1 Кордоба – 38'     2:1 Са – 51'     3:1 Батчи – 70'     3:2 Алвес – 90+1'    
Удаления: нет / Мойзес – 68'

— Давайте вернёмся к матчу «Краснодар» — ЦСКА. О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...
— Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.

— Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...
— А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьёт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли (в первом круге РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Естественно, он…

— Там была красная карточка.
— Не было! — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Бубнов — о высказывании Мамаева про «Краснодар»: Павел пьяный, что ли, был?
