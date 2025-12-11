Бубнов — о Кордобе: покажите мне игрока РПЛ, который бы не валялся так и не корчился

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем «Краснодара» Джоне Кордобе. В матче 18-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (3:2) колумбиец забил гол.
— Давайте вернёмся к матчу «Краснодар» — ЦСКА. О Кордобе немножко поговорим. Болельщики ЦСКА разозлились сильно, как он валялся, корчился, показывал, как ему больно… Поглядывал на судью...
— Подожди, подожди. Назови мне хотя бы одного игрока Российской Премьер-Лиги, и [даже из] тех игроков ЦСКА, которые бы не валялись и не корчились.
— Ну, в таком количестве, как Кордоба в этом матче...
— А в таком количестве, как Кордобу, никто никого не бьёт! Его внаглую били! Потом спровоцировали. Там, где дали красную карточку, где близко не было. Когда с ЦСКА играли (в первом круге РПЛ. — Прим. «Чемпионата»). Естественно, он…
— Там была красная карточка.
— Не было! — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».
- 11 декабря 2025
-
16:06
-
16:00
-
15:58
-
15:47
-
15:47
-
15:45
-
15:40
-
15:32
-
15:32
-
15:20
-
15:20
-
15:19
-
15:10
-
15:03
-
14:53
-
14:52
-
14:51
-
14:38
-
14:37
-
14:31
-
14:31
-
14:20
-
14:20
-
14:15
-
14:13
-
14:07
-
14:01
-
13:52
-
13:47
-
13:43
-
13:42
-
13:35
-
13:33
-
13:30
-
13:28