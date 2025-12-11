Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
«Спартак» сообщил расписание зимних сборов команды

Комментарии

Московский «Спартак» выйдет из отпуска 12 января 2026 года. Команде предстоят медицинское обследование и тесты на функциональную готовность, а 15 января красно-белые отправятся в Дубай (ОАЭ). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Первый сбор красно-белых пройдёт с 15 по 21 января, второй — с 27 января по 7 февраля, а третий — с 12 по 28 февраля.

Отмечается, что соперники «Спартака» по контрольным матчам и даты игр определятся позднее.

«Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 29 очков за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», заработав 40 очков.

