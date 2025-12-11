Скидки
Александр Мостовой поддержал назначение Василия Березуцкого в «Урал»

Бывший российский футболист Александр Мостовой высказался о назначении Василия Березуцкого главным тренером «Урала».

— Что можете сказать о назначении Василия Березуцкого в «Урал»?
— Правильно и хорошо, что футбольные люди возглавляют наши команды. Так и должно быть! Такие люди должны заниматься своим футбольным делом. Чем будет больше таких людей, тем нашему российскому футболу будет проще. «Урал» и до этого играл стабильно и шёл на первых местах в ФНЛ. Они так и будут наверху турнирной таблицы.

Этим летом я был первый раз в Екатеринбурге в гостях у «Урала». Был поражён, удивлён и вдохновлён тем, что город — футбольный. Есть футбольная атмосфера, все любят этот вид спорта и хотят, чтобы «Урал» был в РПЛ, чего им и желаю!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

