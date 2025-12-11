Футболист «Краснодара» Перрен назвал лучшую команду РПЛ и оценил уровень чемпионата России

Крайний нападающий «Краснодара» Гаэтан Перрен назвал лучшую команду Мир РПЛ и оценил уровень чемпионата России. Французский футболист присоединился к «быкам» в летнее трансферное окно — 2025. В этом сезоне он провёл 20 матчей на клубном уровне, забил два гола и сделал четыре результативные передачи.

«У РПЛ хороший уровень, при этом она имеет отличия в плане футбола. «Краснодар» для меня лучшая команда в чемпионате России. Всё хорошо, я счастлив», — приводит слова Перрена ТАСС.

«Краснодар» ушёл на зимний перерыв, занимая первое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «быков» 40 набранных очков.