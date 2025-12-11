Скидки
Бубнов: у меня нет предвзятого отношения к Талалаеву, но «Балтика» играет на единицу

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об игре и результатах калининградской «Балтики» в этом сезоне. На зимний перерыв команда Андрея Талалаева ушла, занимая пятое место в турнирной таблице Мир РПЛ.

— Команда идёт в пятёрке благодаря тренерской работе.
— Я согласен. Никакого предвзятого отношения к Талалаеву у меня нет. Но факт остаётся фактом. Четыре игры они играют, причём не проигранные. Там вничью или выигрывают. Ну все на единицу. Все! Ну один раз там может получиться, как там у «Спартака» и «Динамо».

— Пять очков отставания от лидера у «Балтики».
— Ну всё равно на единицу! — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

