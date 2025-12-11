Юрий Сёмин: раньше я был поклонником системы VAR, а теперь разочаровался в ней

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о системе видеопомощи арбитрам, известной как VAR. Сёмин отметил, что со временем разочаровался в этой системе, хотя изначально она ему нравилась.

— Из-за VAR паузы достигают порой 10 минут. Это же никуда не годится.

— Поддержу. Раньше я был сторонником VAR, а теперь разочаровался. Считаю, что VAR нужно оставить только для определения офсайда и взятия ворот. Остальное пусть решает судья. Подозреваю, что ФИФА скоро к этому придёт. А ещё скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат.

Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьёзными травмами, чтобы кто-то окончательно ушёл с поля. Было бы интересно изучить статистику: кто падает больше и чаще всех. Как часто эти игроки получают травму, — приводит слова Сёмина «Российская газета».