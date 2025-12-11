Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Сёмин: раньше я был поклонником системы VAR, а теперь разочаровался в ней

Юрий Сёмин: раньше я был поклонником системы VAR, а теперь разочаровался в ней
Комментарии

Бывший главный тренер «Локомотива», «Ростова» и киевского «Динамо» Юрий Сёмин высказался о системе видеопомощи арбитрам, известной как VAR. Сёмин отметил, что со временем разочаровался в этой системе, хотя изначально она ему нравилась.

— Из-за VAR паузы достигают порой 10 минут. Это же никуда не годится.
— Поддержу. Раньше я был сторонником VAR, а теперь разочаровался. Считаю, что VAR нужно оставить только для определения офсайда и взятия ворот. Остальное пусть решает судья. Подозреваю, что ФИФА скоро к этому придёт. А ещё скажу, что игру замедляют эти бесконечные симуляции. После мельчайшего контакта уже лежат.

Что-то не припомню в этом сезоне, чтобы вот эти долгие лежания заканчивались серьёзными травмами, чтобы кто-то окончательно ушёл с поля. Было бы интересно изучить статистику: кто падает больше и чаще всех. Как часто эти игроки получают травму, — приводит слова Сёмина «Российская газета».

Материалы по теме
«В 17 лет был суперзвездой, а сейчас сбавил». Юрий Сёмин — о Сергее Пиняеве
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android