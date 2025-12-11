Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Александр Бубнов ответил, какому тренеру нужно доверить работу в «Спартаке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какому тренеру нужно доверить работу в «Спартаке» до конца текущего сезона. На зимний перерыв красно-белые ушли, занимая шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ. «Спартак» отстаёт от лидирующего «Краснодара» на 11 очков.

— Черчесов есть!
— Черчесов, да, спартаковец (смеётся).

— То есть вы считаете, что до конца сезона надо дать поработать спартаковцу, кому-то из легенд клуба?
— Ну в той ситуации, которая сейчас есть, можно и Романову дать поработать. Доверить, как говорит Шавло.

— А смысл в чём? Если вы не собираетесь его оставлять...
— Согласен, да. Но есть мнение Шавло, спартаковца, что нужно дать время ему (Романову. — Прим. «Чемпионата») и подождать. То же мнение [высказывал] Евгений Серафимович [Ловчев]. Есть спартаковцы, которые так говорят. А в руководстве не знают, чего делать. Вообще не знают! — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

