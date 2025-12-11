Луис Энрике: если бы Унай Симон не сыграл так блестяще, мы бы победили

Вчера, 10 декабря, состоялся матч 6 тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ» (0:0). На послематчевой конференции главный тренер парижан Луис Энрике несколько раз обращал своё внимание на вратаря команды соперников Унаи Симона, которого он назвал одной из ключевых фигур встречи.

«Я очень рад за него, он надёжный вратарь, лучший вратарь чемпионата, на мой взгляд, вне всякого сомнения. Я очень рад за него, но в то же время мне грустно, потому что я думаю, что мы заслужили победу. В первом тайме у нас были проблемы; они невероятно прессинговали, и атмосфера была накалена до предела. Во втором тайме мы играли лучше; нам просто не хватало оптимальных позиций, чтобы игроки находили друг друга.

Я не думаю, что нам не хватало завершения атак. Унай Симон сыграл блестяще, и я думаю, что будь это иначе, мы бы победили. «Атлетик» провел отличный матч», – приводит слова Энрике Sport.es.