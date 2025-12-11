Скидки
Главная Футбол Новости

Луис Энрике: если бы Унай Симон не сыграл так блестяще, мы бы победили

Комментарии

Вчера, 10 декабря, состоялся матч 6 тура общего этапа Лиги чемпионов сезона-2025/2026, в котором встретились «Атлетик» Бильбао и «ПСЖ» (0:0). На послематчевой конференции главный тренер парижан Луис Энрике несколько раз обращал своё внимание на вратаря команды соперников Унаи Симона, которого он назвал одной из ключевых фигур встречи.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
0 : 0
ПСЖ
Париж, Франция

«Я очень рад за него, он надёжный вратарь, лучший вратарь чемпионата, на мой взгляд, вне всякого сомнения. Я очень рад за него, но в то же время мне грустно, потому что я думаю, что мы заслужили победу. В первом тайме у нас были проблемы; они невероятно прессинговали, и атмосфера была накалена до предела. Во втором тайме мы играли лучше; нам просто не хватало оптимальных позиций, чтобы игроки находили друг друга.

Я не думаю, что нам не хватало завершения атак. Унай Симон сыграл блестяще, и я думаю, что будь это иначе, мы бы победили. «Атлетик» провел отличный матч», – приводит слова Энрике Sport.es.

