Редактор L’Equipe объяснил, почему Сафонову будет сложно стать первым номером в «ПСЖ»

Заместитель главного редактора L’Equipe Жан-Филип Леклер объяснил, почему российскому вратарю Матвею Сафонову будет сложно стать первым номером в «Пари Сен-Жермен». В текущем сезоне голкипер провёл два матча на клубном уровне: в рамках Лиги 1 Матвей отыграл встречу 15-го тура с «Ренном», а также – с «Атлетиком» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Болельщики «ПСЖ» и французские СМИ были впечатлены двумя последними играми Сафонова. Ни одного пропущенного гола и фантастический сейв в матче с «Ренном»! Но я не думаю, что этого достаточно, чтобы россиянин стал номером один. Нужно помнить, что выбор Энрике — Шевалье. И это очень сильный выбор: француз, молодой, перспективный, лучше подходит по стилю игры тренера. Поэтому, если Шевалье не будет показывать ужасные результаты от матча к матчу, он останется первым номером.

Кроме того, сам Сафонов в прошлом допускал серьёзные ошибки. Во встрече с «Баварией» в прошлом году в составе «ПСЖ» или недавно в составе сборной России в игре с Перу. В современном футболе, особенно для вратаря, требуется больше двух хороших игр, чтобы считаться незаменимым», — сказал Леклер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.