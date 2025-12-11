Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
«Он сделал ещё один шаг к тому, чтобы стать основным в «ПСЖ». Кафанов — о Матвее Сафонове

Тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов высказался о голкипере «ПСЖ» Матвее Сафонове. В текущем сезоне вратарь провёл два матча на клубном уровне: в рамках Лиги 1 Матвей сыграл встречу 15-го тура с «Ренном», а также – с «Атлетиком» в Лиге чемпионов УЕФА.

«Оценка игры Матвея самая высокая. Во-первых, это матч Лиги чемпионов. Во-вторых, это ещё один матч «на ноль». И самое главное — Матвей во всех ситуациях сыграл очень четко и уверенно. Безусловно, Сафонов сделал ещё один шаг, чтобы стать основным голкипером «ПСЖ».

Как и говорил до этого, второй матч будет важным, чтобы подтвердить свои притязания на роль основного вратаря. Теперь надо держать тот уровень игры, который Матвей показал в этих встречах, и играть без грубых ошибок», — приводит слова Кафанова «РИА Новости Спорт».


