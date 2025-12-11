Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Гражданство двойное. И всё». Александр Бубнов — о новом лимите на легионеров в РПЛ

Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался об идее по ужесточению лимита на легионеров в Мир РПЛ. На текущий момент клубы Российской Премьер-Лиги могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

— Вот обсуждается, что будет 10 легионеров в заявке, пять — на поле.
— А! Ну это уже серьёзно. Возьми всех, кто вверху [турнирной таблицы] находится.

— «Локомотив» не пострадает. ЦСКА – тоже.
— Да. Но есть выход.

— Какой?
— Гражданство двойное. И всё.

— Ну это сложно.
— Для «Зенита» не сложно. И для других команд, — сказал Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.Шоу».

