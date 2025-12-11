Александр Мостовой: Себальос из мадридского «Реала» — игрок уровня ФНЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике мадридского «Реала» Даниеле Себальосе.

«Скажу то, о чём говорил ещё в прошлом году, когда Анчелотти тренировал «Реал». Когда в составе появился Себальос, я говорю: «Вы что, ребят?» Когда Себальос играет, конечно, шансы у «Реала» понижаются. Себальос — это обычный футболист ФНЛ (смеётся). Я в шутку говорю. Мне не нравилось, когда в прошлом году кто-то из экспертов и комментаторов хвалил Себальоса, когда он играл из-за того, что три футболиста получили травмы.

Я уже лет восемь смотрю за ним. Себальос — футболист второго дивизиона. Я не знаю, как он держится в составе «Реала». И в матче с «Манчестер Сити» он появился, потому что играть было некому на этой позиции. Хорошо, что его потом убрали», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

