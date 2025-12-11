Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Моуринью раскрыл причину, по которой взял футболку Мактоминея после матча ЛЧ

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью раскрыл причину, по которой взял футболку от полузащитника «Наполи» Скотта Мактоминея после матча между командами в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
2 : 0
Наполи
Неаполь, Италия
1:0 Риос – 20'     2:0 Баррейро – 49'    

«Я дал ему возможность дебютировать в «Манчестер Юнайтед», посадил Погба на скамейку запасных ради него. Поэтому он мог хотя бы подарить мне свою футболку. Он был расстроен из-за поражения, но это же Скотт. Он поговорил со мной пять минут, однако был в унынии. Сейчас он очень счастлив в «Наполи»; у него хороший период. У нас крепкая связь; он будет помнить меня и в 70 лет», — приводит слова Моуринью TUTTOmercatoWEB.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги чемпионов «Бенфика» набрала шесть очков и занимает 25-е место в турнирной таблице. «Наполи» располагается на 23-й строчке, у команды в активе семь очков.

