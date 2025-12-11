Парфёнов: рад возрождению «Тосно», но долги ни перед кем так и не закрыли

Главный тренер волгоградского «Ротора» Дмитрий Парфёнов, ранее руководивший «Тосно», высказался о возрождении команды из Ленинградской области.

– В наше время, когда я сам ещё играл, этот клуб всегда боролся за медали, был наверху. Перед каждым выездом в Волгоград мы настраивались на тяжёлую игру, потому что здесь была очень сильная по составу команда. Беркетов, Нидергаус, Есипов, Веретенников, Кривов, Шмарко, позже Алдонин – это же всё большие личности. Плюс всегда полный стадион, огромный ажиотаж. Поэтому и матчи получались боевые, с какими-то сюжетами, сценариями.

А для меня лично это ещё и город, где моя команда взяла Кубок России. Символично, что финал в 2018 году проходил 9 мая в Городе-герое. И вдвойне приятно, что мы с «Тосно» в такой день выиграли.

– Слышали, что «Тосно» возрождается?

– Да-да, мне звонили, рассказали о желании клуба заявиться во Вторую лигу. Хорошо, что команда возродилась – всё-таки тогда всё закончилось неправильно, не так, как должно быть. Я знаю директора, других людей, которые участвовали в становлении клуба. За них могу только порадоваться. О бывших спонсорах ничего говорить не хочется – столько долгов перед ребятами и тренерским штабом осталось…

– Так и не закрыли?

– Нет, конечно. Ничего не закрыли, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

«Тосно» был создан летом 2013 года, с 2014 по 2017 год команда выступала в ФНЛ. В сезоне-2017/2018 клуб сыграл в чемпионате России, где занял 15-е место. В том же сезоне команда стала обладателем Кубка России, победив в финале курский «Авангард» со счётом 2:1. В июне 2018 года было объявлено о расформировании клуба, в 2023-м «Тосно» был возрождён.