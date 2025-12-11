Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нужно быть скромным». Холанд ответил, побьёт ли он все рекорды результативности в Англии

«Нужно быть скромным». Холанд ответил, побьёт ли он все рекорды результативности в Англии
Комментарии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, способен ли он побить все бомбардирские рекорды в Англии.

«У меня долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», я получаю удовольствие от игры, показываю хороший футбол, у меня качественные партнёры по команде, так что если немного почитать между строк, то вы примерно поймёте мой ответ. Но нужно оставаться скромным, расслабиться, идти от игры к игре, сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на CBS Sports на своей странице в социальной сети X.

На данный момент Холанд забил 100 голов в 112 встречах английской Премьер-лиги. Лучшим бомбардиром турнира является Алан Ширер — 260.

Материалы по теме
Салах: уважаю Холанда, но сейчас я лучший бомбардир АПЛ

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android