«Нужно быть скромным». Холанд ответил, побьёт ли он все рекорды результативности в Англии

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд ответил, способен ли он побить все бомбардирские рекорды в Англии.

«У меня долгосрочный контракт с «Манчестер Сити», я получаю удовольствие от игры, показываю хороший футбол, у меня качественные партнёры по команде, так что если немного почитать между строк, то вы примерно поймёте мой ответ. Но нужно оставаться скромным, расслабиться, идти от игры к игре, сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Холанда City Xtra со ссылкой на CBS Sports на своей странице в социальной сети X.

На данный момент Холанд забил 100 голов в 112 встречах английской Премьер-лиги. Лучшим бомбардиром турнира является Алан Ширер — 260.

