Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Юрий Желудков рассказал, какую позицию надо усилить «Зениту» в зимнее трансферное окно

Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков рассказал, какую позицию надо усилить команде в зимнее трансферное окно.

«У «Зенита» практически нет нападающих. Пишут, что ведут переговоры с молодым бразильцем. Но у нас есть Лусиано, Кассьерра, Соболев. Однако это ни о чём. Когда Кассьерра был в порядке, забивал. Сейчас же такого нет, так что нужен игрок, который будет обострять. Педро с Мостовым молодцы, даже инвалид за € 25 млн забил «Акрону». За такую цену хоть один гол надо было забить», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 39 очков.

