Эвра: если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в четвёрку, это будет огромным разочарованием

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался об игре команды и её перспективах в нынешнем сезоне.

«При предыдущем тренере мы выиграли Кубок Англии и Кубок английской лиги, но вы многое теряете, не попав в Лигу чемпионов. Будет тяжело. «Арсенал», «Манчестер Сити», «Челси» и «Астон Вилла» будут бороться за победу. Если «Манчестер Юнайтед» не попадёт в четверку лучших, это будет огромным разочарованием — провалом. Когда я играл за «Манчестер Юнайтед», целью было выигрывать четыре трофея за сезон, а теперь речь идёт о выходе в Лигу чемпионов. Наша зарплата снижалась на 30%, если мы не попадали в Лигу чемпионов, однако у нас никогда не было такой проблемы. Честно говоря, наблюдать за игрой клуба сейчас — это как играть в рулетку. Никогда не знаешь, что получится. В один момент ты выигрываешь, в следующий — проигрываешь. Поэтому никогда нельзя предсказать результат», — приводит слова Эвра Goal.com.

После 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков. Лидирует в турнире «Арсенал», у которого 33 очка.