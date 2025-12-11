Парфёнов: даже в РПЛ не у многих такая посещаемость, как в Волгограде

Главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов высказался о высокой посещаемости матчей волгоградского клуба.

«Здесь были определённые проблемы: то есть команда, то нет. Здорово, что сейчас руководство серьёзно взялось за клуб. Мы видим, как болельщик соскучился в городе по большому футболу. Средняя посещаемость в 17 тысяч дорогого стоит – в Премьер-Лиге такая не у многих есть. Видно, что интерес к футболу в Волгограде огромный. И те традиции всем нам очень хочется вернуть», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

На данный момент «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков в 21 матче.