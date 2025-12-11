Эвра — об Амориме: даже в трудные времена я ему доверяю

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высказался о главном тренере команды Рубене Амориме.

«Даже в трудные времена я ему доверяю. Сейчас он тот, кто готов отдать жизнь за клуб. Такое у меня ощущение от Аморина. Это человек, который действительно ставит клуб на первое место, и по сравнению с некоторыми предыдущими тренерами я чувствую, что он другой, но ему, возможно, нужно больше игроков. Я чувствую, что Аморим пользуется полной поддержкой руководства, и это действительно важно», — приводит слова Эвра Goal.com.

Португальский специалист возглавил «красных дьяволов» в ноябре 2024 года. В нынешнем сезоне после 15 сыгранных матчей в чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице, набрав 25 очков.