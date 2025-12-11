Скидки
Холанд подшутил над Каррагером, назвавшим поведение Салаха позором

Холанд подшутил над Каррагером, назвавшим поведение Салаха позором
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подшутил над футбольным экспертом Джейми Каррагером, ранее раскритиковавшим нападающего «Ливерпуля» Мохамеда Салаха и назвавшим позором поведение игрока, заявившего об ухудшении взаимоотношений с тренером мерсисайдцев Арне Слотом.

«Ух, я начинаю нервничать, когда вижу Джейми Каррагера в студии», — сказал Холанд в интервью после матча с мадридским «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Кого бы я выбрал как защитника: Рюдигера или Каррагера? Думаю, Рюдигера, потому что Каррагер немного неуравновешенный», — приводит слова Холанда Daily Mail.

Напомним, в интервью после встречи АПЛ с «Лидсом» Салах также заявил, что из него пытаются сделать козла отпущения.

