Футбол

Французский «Нант» назначил нового главного тренера

Французский футбольный клуб «Нант» объявил о смене главного тренера. Как сообщает пресс-служба «канареек», команду возглавил Ахмед Кантари. Контракт с новым тренером рассчитан до конца года, он сменил на посту Луиша Каштру. Кантари знаком с клубом, так как в первом полугодии 2025 года занимал должность ассистента тогдашнего тренера Антуана Комбуаре.

После 15 сыгранных туров сезона чемпионата Франции «Нант» находится на 17-м месте в таблице с 11 очками. В данный момент команда является одним из аутсайдеров первенства, опережая только «Метц» по дополнительным показателям.

Первый матч под руководством Кантари «Нант» проведёт в эту пятницу, 12 декабря. В рамках 16 тура чемпионата Франции «канарейкам» предстоит встретиться с командой «Анже».

