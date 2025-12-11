Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов сформулировал цели команды на сезон

Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов назвал цели волгоградского клуба на оставшуюся часть сезона.

– Не хочется разбрасываться громкими заявлениями. Но любой руководитель хочет видеть баланс между зрелищной игрой и результатом – здесь я ничего нового вам не скажу.

– Цель команды – топ-4 – осталась неизменной?

– Сейчас от этой черты «Ротор» отделяют четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Дмитрий Парфёнов возглавил волгоградскую команду 1 декабря. На данный момент «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.