Главная Футбол Новости

Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов сформулировал цели команды на сезон

Новый главный тренер «Ротора» Парфёнов сформулировал цели команды на сезон
Комментарии

Новый главный тренер «Ротора» Дмитрий Парфёнов назвал цели волгоградского клуба на оставшуюся часть сезона.

– Не хочется разбрасываться громкими заявлениями. Но любой руководитель хочет видеть баланс между зрелищной игрой и результатом – здесь я ничего нового вам не скажу.

– Цель команды – топ-4 – осталась неизменной?
– Сейчас от этой черты «Ротор» отделяют четыре очка. Мы видим, какая плотность команд наверху, и представляем, какая борьба там весной развернётся. Конечно, хочется бороться за верхние места, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Дмитрий Парфёнов возглавил волгоградскую команду 1 декабря. На данный момент «Ротор» занимает седьмое место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 30 очков за 21 матч.

