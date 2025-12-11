Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Желудков рассказал, какие команды разочаровали в первой части сезона РПЛ

Желудков рассказал, какие команды разочаровали в первой части сезона РПЛ
Бывший футболист «Зенита» Юрий Желудков рассказал, какие команды разочаровали в первой части сезона Мир Российской Премьер-Лиги.

«Расстроили «Сочи» и «Оренбург». У первых вообще непонятно, что творится в команде. Поменяли тренера, а игры нет. Все футболисты арендованные. Вот вели в игре с «Акроном», а проиграли 3:2. И кому? Какому-то Дзюбе, который уже еле ходит. «Оренбург» вроде старается, но не ладится. «Рубин» тоже — сколько игр не забивали? Однако на седьмом месте держится. Другая команда бы уже барахталась с «Сочи» где-то», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

После 18 сыгранных матчей в чемпионате России турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», у которого 40 очков. В топ-3 также входят «Зенит» (39 очков) и «Локомотив» (37).

