Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Беллингем: критика? Я играю за самый большой клуб в мире, просто держу удар

Беллингем: критика? Я играю за самый большой клуб в мире, просто держу удар
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил, как он относится к критике в свой адрес. В среду, 10 декабря, «сливочные» уступили «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Такова жизнь. Понимал это, когда подписывал контракт. Я играю за самый большой клуб в мире в одной из самых пристально изучаемых лиг.

Мне не нужна жалость. Я живу мечтой. Многие хотели бы оказаться на моём месте, но есть и люди, настроенные негативно. Я просто держу удар», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Материалы по теме
Беллингем публично высказался о Хаби Алонсо. СМИ сообщали, что он настроен против тренера

Почему «Реал» Мадрид — лучший клуб XX века:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android