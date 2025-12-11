Беллингем: критика? Я играю за самый большой клуб в мире, просто держу удар

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем ответил, как он относится к критике в свой адрес. В среду, 10 декабря, «сливочные» уступили «Манчестер Сити» в матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов (1:2).

«Такова жизнь. Понимал это, когда подписывал контракт. Я играю за самый большой клуб в мире в одной из самых пристально изучаемых лиг.

Мне не нужна жалость. Я живу мечтой. Многие хотели бы оказаться на моём месте, но есть и люди, настроенные негативно. Я просто держу удар», — приводит слова Беллингема Madrid Xtra на своей странице в социальной сети X.

В нынешнем сезоне Беллингем принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

