Дмитрий Парфёнов ответил, сможет ли «Краснодар» защитить чемпионский титул в РПЛ

Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» выиграть второе чемпионство Мир Российской Премьер-Лиги.

– «Краснодар» сможет защитить титул?
– А почему нет? Команда идёт на первом месте.

– Сами же футбольные люди говорят, что второй год после титула сложнее.
– Всегда сложнее подтвердить чемпионство, чем завоевать впервые. Но по «Краснодару» видно, что команда готова это сделать. За её стабильность можно только порадоваться. Дальше будем смотреть, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками.

