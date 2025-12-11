Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос, сможет ли «Краснодар» выиграть второе чемпионство Мир Российской Премьер-Лиги.

– «Краснодар» сможет защитить титул?

– А почему нет? Команда идёт на первом месте.

– Сами же футбольные люди говорят, что второй год после титула сложнее.

– Всегда сложнее подтвердить чемпионство, чем завоевать впервые. Но по «Краснодару» видно, что команда готова это сделать. За её стабильность можно только порадоваться. Дальше будем смотреть, — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

После 18 туров первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Краснодар», набравший 40 очков. На второй строчке располагается «Зенит», заработавший 39 очков. Замыкает тройку лидеров «Локомотив» с 37 очками.