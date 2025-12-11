Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсеналу» интересны нападающие из «Реала» и «Милана» — Caught Offside

«Арсеналу» интересны нападающие из «Реала» и «Милана» — Caught Offside
Комментарии

«Арсенал» продолжает верить в форварда Виктора Дьёкереша, в связи с чем не планирует покупать игрока на его позицию в ближайшем будущем, однако клуб хочет приобрести футболистов, способных помочь шведу в атаке. Об этом сообщает Caught Offside.

По информации источника, «канониры» проявляют интерес к крайнему нападающему «Милана» Рафаэлу Леау и вингеру мадридского «Реала» Родриго Гоэсу.

Подчёркивается, что «Арсенал» присматривается к этим нападающим, поскольку Кай Хаверц и Габриэл Жезус часто подвергаются травмам. Вингер Габриэл Мартинелли не показывает стабильной игры.

Материалы по теме
Тренер «Арсенала» Артета поделился эмоциями от возвращения Жезуса после травмы

Самый дорогой трансфер в истории футбола:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android