Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Анри — о ситуации Хаби Алонсо: в «Реале» 90% — это игроки, и лишь 10% — тренер

Анри — о ситуации Хаби Алонсо: в «Реале» 90% — это игроки, и лишь 10% — тренер
Комментарии

Бывший нападающий «Арсенала» и «Барселоны» Тьерри Анри прокомментировал сложившуюся ситуацию с давлением на главного тренера «Реала» Хаби Алонсо. Напомним, после поражения от «Манчестер Сити» (1:2) в Лиге чемпионов клуб якобы дал Алонсо три матча на исправление ситуации. На данный момент команда отстаёт от «Барселоны» на четыре очка в таблице Ла Лиги.

Лига чемпионов . Общий этап. 6-й тур
10 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
1:0 Родриго – 28'     1:1 О'Райли – 35'     1:2 Холанд – 43'    

«Мне всегда казалось абсурдным, что у тренера могут возникнуть проблемы всего через шесть месяцев работы. Но, знаете, в клубах уровня «Реала» или «Барселоны» можно проснуться и услышать плохие новости, ведь ситуация может измениться в любой момент.

Не думаю, что «Мадриду» стоит сомневаться в своём тренере. Если у вас есть тренер, вы должны попытаться понять, на что он способен.

Для некоторых Хаби слишком много сосредоточен на тренировочном процессе и недостаточно управляет командой. Лично я с этим не согласен, однако такова реальность. Мне жаль Алонсо, потому что мы видели, что он сделал с «Байером», когда тренировал команду, которая прислушивалась к его указаниям.

Существуют тренеры, которые просто позволяют игрокам проявлять себя. В «Барселоне» формируют тренеров с определённым стилем. У них есть свой игровой стиль, который они должны уважать, и это зависит от состава команды. В «Реале» подход иной: 90% – это игроки, и лишь 10% – тренер. Нужно позволить им самим управлять процессом. Иногда эго берёт верх», — приводит слова Анри ESPN.

