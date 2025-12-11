Спаллетти остался недоволен игрой «Ювентуса» в матче с «Пафосом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о матче 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов, в котором его команда одержала победу над «Пафосом» со счётом 2:0.

«Победа была основополагающей, и с победами всё налаживается. Я недоволен, и ребята тоже, мы могли и должны были сделать больше. Сделали минимум необходимого, в первом тайме были и нереализованные моменты. Но после забитого гола наступило спокойствие. Мы слишком много допускали моментов у своих ворот и мало использовали свои сильные стороны, упуская простые возможности. Инициативу забрали только во втором тайме», — приводит слова Спаллетти Sky Sports.

После шести сыгранных встреч общего этапа Лиги чемпионов «Ювентус» набрал девять очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Пафос» располагается на 26-й строчке, у команды в активе шесть очков.