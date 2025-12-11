Габулов подержал назначение Березуцкого на пост главного тренера «Урала»

Бывший российский футболист Владимир Габулов прокомментировал назначение Василия Березуцкого на пост главного тренера екатеринбургского «Урала».

«Я считаю, что это хорошая возможность проявить себя в российском чемпионате. Вася уже поработал главным тренером в иностранном чемпионате и достиг определённых успехов. Думаю, что лично для Василия это неплохая возможность. Что же касается самого «Урала», то они пригласили отличного специалиста, который по-хорошему является амбициозным, обладает определёнными высокими знаниями, имеет большой игровой опыт и определённый опыт в достижении и завоевании титулов в иностранном чемпионате.

Если взвешивать эти факторы, считаю, что это отличное назначение. Но при одном факторе — если Василию дадут полный карт-бланш на принятие абсолютно всех решений, что касается достижения результата в футбольном и тренерском плане. Если не будут вмешиваться в его работу, а дадут ему возможность индивидуально принимать решения», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

«Урал» занимает второе место в турнирной таблице Лиги Pari, набрав 41 очко за 21 матч. На первой строчке находится воронежский «Факел», у которого 48 очков.