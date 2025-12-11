«Штутгарт» видит в нападающем «Реала» идеального игрока для своей команды — Плеттенберг

«Штутгарт» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Гонсало Гарсии, в котором «швабы» видят идеального футболиста для своей команды. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, состоялись соответствующие переговоры, однако немецкому клубу будет сложно приобрести форварда «сливочных». В связи с этим «Штутгарт» начал изучать другие варианты на рынке.

В нынешнем сезоне 21-летний Гарсия принял участие в 14 матчах во всех турнирах, в которых он отметился результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

