Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Селтик — Рома. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Габулов: Сафонов докажет всей Европе и Франции, что он первый номер в «ПСЖ»

Габулов: Сафонов докажет всей Европе и Франции, что он первый номер в «ПСЖ»
Комментарии

Бывший российский вратарь Владимир Габулов прокомментировал игру голкипера сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей однозначно давно заслуживал возможности получить место в стартовом составе. Матвей сильнее Шевалье, которого пригласили в «ПСЖ». Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в «ПСЖ», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне голкипер провёл два матча на клубном уровне, выходя в стартовом составе: в рамках Лиги 1 Матвей отыграл встречу 15-го тура с «Ренном», а также – с «Атлетиком» в Лиге чемпионов УЕФА. Оба матча Сафонов отыграл «на «ноль».

Материалы по теме
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака. Видео
Второй «сухой» матч Сафонова — теперь в ЛЧ! Но «ПСЖ» подвела атака. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android