Габулов: Сафонов докажет всей Европе и Франции, что он первый номер в «ПСЖ»

Бывший российский вратарь Владимир Габулов прокомментировал игру голкипера сборной России и французского «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Матвей однозначно давно заслуживал возможности получить место в стартовом составе. Матвей сильнее Шевалье, которого пригласили в «ПСЖ». Думаю, что Сафонов своими действиями на футбольном поле докажет всей Франции, всей Европе, тренерскому штабу и руководителям, что он однозначно первый номер в «ПСЖ», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

В текущем сезоне голкипер провёл два матча на клубном уровне, выходя в стартовом составе: в рамках Лиги 1 Матвей отыграл встречу 15-го тура с «Ренном», а также – с «Атлетиком» в Лиге чемпионов УЕФА. Оба матча Сафонов отыграл «на «ноль».