Главная Футбол Новости

Иньеста — о сборной Испании: они являются претендентами на борьбу за Кубок мира

Иньеста — о сборной Испании: они являются претендентами на борьбу за Кубок мира
Комментарии

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о национальной команде и её перспективах на чемпионате мира 2026 года.

«Меня она очень привлекает. Это довольно распространённое мнение среди болельщиков. Она излучает радость, преданность и ощущение того, что каждый знает, что ему нужно делать в своём стиле игры. Среди игроков много разнообразия, и это очень важный аспект. Посмотрим, в каком состоянии они подойдут к чемпионату мира, потому что всегда важно, чтобы большинство игроков пребывали в хорошей форме. Они являются претендентами на борьбу за Кубок мира», — приводит слова Иньесты Marca.

Команда Луиса де ла Фуэнте попала в группу Н, где ей предстоит встретиться со сборными Уругвая, Саудовской Аравии и Кабо-Верде.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

