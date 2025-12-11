Скидки
Селтик — Рома. Прямая трансляция
23:00 Мск
Футбол Новости

«Реал» уволит Алонсо, если команда не обыграет «Алавес» в воскресенье — Санчес

Комментарии

Руководство мадридского «Реала» отправит в отставку главного тренера команды Хаби Алонсо в случае, если «сливочные» не обыграют «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги, который состоится в воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста La Sexta Хосе Санчеса на своей странице в социальной сети X.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский специалист будет уволен при проигрыше «Манчестер Сити» (1:2) во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Однако после поражения «Реала» в матче появились сообщения, что этого не произойдёт.

Алонсо возглавляет мадридскую команду с лета 2025 года. После 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 36 очков и занимают второе место.

