«Реал» уволит Алонсо, если команда не обыграет «Алавес» в воскресенье — Санчес

Руководство мадридского «Реала» отправит в отставку главного тренера команды Хаби Алонсо в случае, если «сливочные» не обыграют «Алавес» в матче 16-го тура Ла Лиги, который состоится в воскресенье, 14 декабря. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на журналиста La Sexta Хосе Санчеса на своей странице в социальной сети X.

Ранее в СМИ появлялась информация, что испанский специалист будет уволен при проигрыше «Манчестер Сити» (1:2) во встрече 6-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Однако после поражения «Реала» в матче появились сообщения, что этого не произойдёт.

Алонсо возглавляет мадридскую команду с лета 2025 года. После 16 туров чемпионата Испании «сливочные» набрали 36 очков и занимают второе место.

