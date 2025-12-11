Габулов: все болельщики ЦСКА ждут, что этот сезон будет ещё более успешным

Бывший вратарь ЦСКА Владимир Габулов отметил, что болельщики красно-синих ждут, что нынешний сезон будет ещё более успешным, чем предыдущий. В минувшем сезоне армейцы выиграли Фонбет Кубок России и заняли третье место в Мир РПЛ. После первой части нынешнего сезона ЦСКА набрал 36 очков и занимает четвёртое место.

«Неоднократно говорил, что не являюсь сторонником промежуточных результатов и итогов. Сезон покажет. Надо оценивать деятельность клуба и команды по итогам сезона. Прошлый сезон был успешным. Все болельщики ЦСКА ждут, что этот сезон будет ещё более успешным. Но, как говорится, весна покажет и май покажет», — сказал Габулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

