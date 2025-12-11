Иньеста — о Месси: важное — это то, сколько Лео значит для «Барселоны»

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и его значимости для каталонского клуба.

«Значение Месси для «Барселоны» никогда не изменится, независимо от того, кто будет играть за клуб и каковы будут обстоятельства. Я не знаю, осталась ли какая-либо обида на клуб, вернётся ли он когда-нибудь и в каком качестве, но самое важное — это то, сколько Лео значит для «Барселоны», — приводит слова Иньесты Marca.

Футболист находился в системе каталонского клуба с 2000 по 2021 год. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. Выступая за сине-гранатовых, Месси семь раз выиграл «Золотой мяч».