Селтик — Рома. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк: мне очень нравились Москва и её жители

Экс-игрок «Локомотива» Крыховяк: мне очень нравились Москва и её жители
Бывший полузащитник «Локомотива» и «Краснодара» Гжегож Крыховяк, более 10 раз менявший команды за карьеру, ответил на вопрос об отношении к переездам, а также о наиболее понравившемся ему городе.

«Мне всегда нравились переезды, потому что они позволяли мне знакомиться с новыми тренерами, игроками, странами… и это замечательно, это то, что я люблю в футболе больше всего. Благодаря этому я говорю на пяти языках и познакомился со многими людьми. Футбол — это нечто прекрасное, не только как спорт, но и как способ стать лучше. Сейчас я живу в Париже, и я люблю этот город, но мне также очень нравились Москва и её жители», — сказал Крыховяк в интервью AS.

Польский полузащитник являлся игроком «Локомотива» с 2018 по 2021 год. Крыховяк был футболистом «Краснодара» с 2021 по 2023 год.

