Иньеста: Педри — это Педри. Он не смесь чего-либо

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста высказался о 23-летнем полузащитнике «Барселоны» Педри.

«Педри — это Педри. Он не смесь чего-либо. У него свои качества, свои сильные стороны, которые позволяют ему расти и совершенствоваться, потому что он очень молод, хотя и является ключевым игроком «Барселоны» и национальной команды. Самое замечательное в нём то, что, если вы смотрите его по телевизору, вы поражаетесь тому, что он делает, как легко, просто и естественно он это делает. Радость для болельщиков «Барселоны» и для всех испанцев — видеть его в национальной команде», — приводит слова Иньесты Marca.

В нынешнем сезоне футболист провёл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач.