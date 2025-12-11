Скидки
Джейми Варди признан лучшим игроком месяца в Серии А

Нападающий «Кремонезе» Джейми Варди признан лучшим игроком ноября в итальянской Серии А.

«История не закончена, она просто получила новую главу. Джейми Варди – игрок месяца в ноябре», – сообщил аккаунт Серии А в соцсети X.

Бывший форвард «Лестера» забил три гола, отличившись в матче с «Ювентусом» (1:2) и принеся победу дублем в игре с «Болоньей» (3:1).

38-летний футболист опередил в голосовании вратаря «Милана» Мика Меньяна, нападающего Лаутаро Мартинеса из «Интера», вингера «Наполи» Давида Нереса, защитника «Дженоа» Лео Эстигора и полузащитника Николо Дзаньоло из «Удинезе».

2 сентября 2025 года Джейми Варди перешёл в итальянский клуб «Кремонезе» на правах свободного агента. Контракт с 38-летним игроком рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления ещё на сезон.

