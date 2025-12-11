Скидки
Главная Футбол Новости

Вингер «Баварии» Майкл Олисе признан лучшим игроком Бундеслиги за ноябрь

Комментарии

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе был признан лучшим игроком Бундеслиги за ноябрь, сообщает Bayern & Germany. В этом месяце он принял участие в шести встречах, забив два гола и сделав три результативные передачи.

В текущем сезоне-2025/2026 Олисе провёл 23 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми голами и 14 результативными передачами.

Стоит отметить, что Майкл Олисе также был признан лучшим игроком клуба по итогам сезона-2024/2025. 23-летний футболист присоединился к «Баварии» летом 2024 года, перейдя из «Кристал Пэлас». В своём дебютном сезоне за мюнхенский клуб он сыграл 55 встреч, в которых забил 20 голов и отдал 23 передачи. Кроме того, он трижды становился лучшим игроком месяца в «Баварии» в течение прошлого сезона.

Трансферная стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет € 130 млн.

