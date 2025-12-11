Рыночная стоимость Алексея Миранчука упала на € 1 млн — Transfermarkt

Портал Transfermarkt представил рыночные стоимости футболистов МЛС по итогам последнего обновления. Российский полузащитник «Атланты» Алексей Миранчук подешевел на € 1 млн. Теперь рыночная стоимость 30-летнего футболиста составляет € 8 млн.

Максимально Transfermarkt оценивал Миранчука в € 18 млн в 2019-2020 годах.

Миранчук перешёл в «Атланту» из «Аталанты» летом 2024 года. За этот период россиянин принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2027 года.

