Главная Футбол Новости

Березовский: результаты Сафонова в «ПСЖ» говорят сами за себя — две игры «на ноль»

Комментарии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский высказался об игре голкипера Матвея Сафонова за «ПСЖ».

«Результаты Сафонова говорят сами за себя — две игры «на ноль» после длительного перерыва. Видимо, заслужил и сыграл. Очень рад за Матвея, что всё так сложилось. Он сыграл на высоком уровне, а два «сухаря» — отлично! Надо не забывать, что Сафонов — игрок сборной России. «ПСЖ» в последнее время редко играл «на ноль». Результаты часто были не такие убедительные, как в прошлом сезоне, — поражение от «Монако», много пропускали.

Матвей занял место в воротах. Тренер обязан ставить его. Не думаю, что будет предвзятое отношение. Для Матвея последние матчи пойдут в плюс, как бы ни сложилась его карьера — будет ли он в «ПСЖ» или нет. Матвей ещё раз доказал свой высокий уровень», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Матвей Сафонов перешёл в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл за клуб два матча: в 15-м туре французской Лиги 1 с «Ренном» (5:0) и в 6-м туре общего этапа Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао (0:0). Обе встречи российский голкипер отыграл «на ноль».

