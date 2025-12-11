38-летний Месси подешевел на € 3 млн и оценивается в € 15 млн — Transfermarkt

38-летний нападающий «Интер Майами» Лионель Месси потерял в рыночной стоимости € 3 млн и оценивается в € 15 млн после последнего обновления на портале Transfermarkt.

Максимальная стоимость аргентинского футболиста составляла € 180 млн в 2018 году, когда он играл за «Барселону».

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 88 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 44 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. В 2025 году Месси в «Интер Майами» выиграл Кубок МЛС.

