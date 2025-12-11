Березовский оценил игру вратаря «Спартака» Максименко в первой части сезона РПЛ

Бывший вратарь «Зенита» и сборной Армении Роман Березовский оценил выступление голкипера московского «Спартака» Александра Максименко в нынешнем сезоне Мир Российской Премьер-Лиги.

«Общекомандная игра в обороне у «Спартака» не самая лучшая. Нет сбалансированной игры — есть перекос в атаку. Понятно, что там есть яркие игроки. Но в обороне проблемы. Максименко много выручал. Критика в его адрес надумана. Он достойно проводит сезон — хромают общие результаты команды. Саша много выручает. Бывает, что этого не хватает», — сказал Березовский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В 18 матчах чемпионата России вратарь красно-белых пропустил 23 гола и пять раз сыграл «на ноль».